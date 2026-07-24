سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 24-07-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 0.6965، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي يعززه بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

ولكن في المقابل من ذلك يعاني الزوج حالياً من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية قد تعيق الحركة الإيجابية للزوج في الفترة القريبة المقبلة.