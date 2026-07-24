الارشيف / الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 24-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 24-07-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 24-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 24-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 02:44 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 0.6965، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي يعززه بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

ولكن في المقابل من ذلك يعاني الزوج حالياً من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية قد تعيق الحركة الإيجابية للزوج في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا