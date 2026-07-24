سعر النفط خام برنت يصحح مساره بعد موجة مكاسب قوية – توقعات اليوم – 24-07-2026

ارتفع قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

يأتي هذا في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار والقوة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.