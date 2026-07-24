سعر البلاتين يستسلم لثبات الحاجز– توقعات اليوم 24-7-2026

فشل سعر النحاس باختراق الحاجز المتمركز عند 6.5100$ ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتقديم ارتداد سلبي واضح ليستقر من خلاله قرب 6.2500$, الهبوط الحالي لن يؤثر على فرص تجديد المسار الصاعد بالاعتماد على ثبات مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 6.1000$ لنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي والبدء بتشكيل موجات صاعدة ليكرر من خلالها الضغط على الحاجز المذكور سابقا.

أما الهبوط دون الدعم الإضافي وتقديمه السعر لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيزيد من حدة المسار التصحيحي الهابط لنتوقع تكبده لخسائر عديدة بانجذابه أولا نحو 5.9200$ و5.8100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1500 $ و 6.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع