سعر الباوند مقابل الين يبحث عن العزم الإيجابي-توقعات اليوم 24-7-2026

بدأ سعر المؤشر منذ تداولات يوم أمس بتشكيله لموجات هابطة قوية متأُثرا بقوة الحاجز المستقر عند 7580.00 لنلاحظ تسلله بذلك نحو مستوى 7382.00 محققا بذلك للهدف الأول المقترح بالتقرير السابق.

نتوقع استئناف السعر للمحاولات السلبية خلال الفترة الحالية ليحاول استهدف مستوى 7350.00 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد الخسائر مباشرة للدعم التالي المتمركز قرب 7290.00, أما مخاطرة تغيير الاتجاه وتفعيل السعر للهجوم الصاعد, فإن ذلك يتطلب تقديمه لإغلاق يومي فوق مستوى 7580.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7350.00 و 7460.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض