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سعر الباوند مقابل الين يبحث عن العزم الإيجابي-توقعات اليوم 24-7-2026

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  • سعر الباوند مقابل الين يبحث عن العزم الإيجابي-توقعات اليوم 24-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 06:42 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر المؤشر منذ تداولات يوم أمس بتشكيله لموجات هابطة قوية متأُثرا بقوة الحاجز المستقر عند 7580.00 لنلاحظ تسلله بذلك نحو مستوى 7382.00 محققا بذلك للهدف الأول المقترح بالتقرير السابق.

 

نتوقع استئناف السعر للمحاولات السلبية خلال الفترة الحالية ليحاول استهدف مستوى 7350.00 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد الخسائر مباشرة للدعم التالي المتمركز قرب 7290.00, أما مخاطرة تغيير الاتجاه وتفعيل السعر للهجوم الصاعد, فإن ذلك يتطلب تقديمه لإغلاق يومي فوق مستوى 7580.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7350.00 و  7460.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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