تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 24-07-2026

أكد سعر المؤشر استسلامه للسيناريو السلبي بتقديمه يوم أمس لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة الممتدة نحو 25240.00 لنلاحظ تفاعله مع سلبية المؤشرات الرئيسية وتجاوزه للأهداف السلبية المقترحة بوصوله نحو 24695.00.

نؤكد حاليا على أهمية انتظار تقديم السعر لإغلاق سلبي دون مستوى 24650.00 ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 24580.00 وصولا نحو 24440.00, أما فشل الكسر قد يجبره على تقديم تداولات مختلطة غير مستقرة مع توفر فرصة لتعويض بعض الخسائر باندفاعه نحو 24940.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24580.00 و 24840.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض