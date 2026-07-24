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تحديث توقع سعر الذهب اليوم 24-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 06:45 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الزوج تشكيله لموجات صاعدة تصحيحية لنلاحظ وصوله حاليا للهدف المستقر عند 0.8550, نشير إلى أن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 0.8570 إضافة لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يؤكد بدء تخلص السعر من الضغوط الإيجابية لنتوقع بدء تجديده قريبا للتداولات السلبية ليحاول من خلالها الوصول نحو 0.8525 و0.8500 على التوالي.

 

أما اختراق الحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه, سيلغي ذلك الترجيح السلبي للتداولات الحالية وليمنحه فرصة لتعويض المزيد من الخسائر باندفاعه تدريجيا نحو 0.8585 و0.8610.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8500 و 0.8555

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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