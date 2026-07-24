تحديث توقع سعر الذهب اليوم 24-07-2026

واصل سعر الزوج تشكيله لموجات صاعدة تصحيحية لنلاحظ وصوله حاليا للهدف المستقر عند 0.8550, نشير إلى أن الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 0.8570 إضافة لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يؤكد بدء تخلص السعر من الضغوط الإيجابية لنتوقع بدء تجديده قريبا للتداولات السلبية ليحاول من خلالها الوصول نحو 0.8525 و0.8500 على التوالي.

أما اختراق الحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه, سيلغي ذلك الترجيح السلبي للتداولات الحالية وليمنحه فرصة لتعويض المزيد من الخسائر باندفاعه تدريجيا نحو 0.8585 و0.8610.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8500 و 0.8555

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز