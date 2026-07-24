تحديث توقع سعر الفضة اليوم 24-07-2026

نجح سعر المؤشر باستغلال العوامل الإيجابية المتمثلة بالثبات المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة إضافة لاتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ تجاوزه يوم أمس للعائق المستقر عند 100.00 وتسجيله للهدف الإضافي الأول باندفاعه نحو 101.38.

يتطلب من السعر حاليا تقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 100.00 ليعزز ذلك فرص تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليحاول من خلاله تجاوز القمة المحققة مؤخرا والمستقرة عند 101.55 ومن ثم لتمتد التداولات نحو الهدف التالي المتمركز قرب 101.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 101.00 و 101.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع