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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 24-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 06:46 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر المؤشر باستغلال العوامل الإيجابية المتمثلة بالثبات المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة إضافة لاتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ تجاوزه يوم أمس للعائق المستقر عند 100.00 وتسجيله للهدف الإضافي الأول باندفاعه نحو 101.38.

 

يتطلب من السعر حاليا تقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 100.00 ليعزز ذلك فرص تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليحاول من خلاله تجاوز القمة المحققة مؤخرا والمستقرة عند 101.55 ومن ثم لتمتد التداولات نحو الهدف التالي المتمركز قرب 101.85.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 101.00 و 101.55

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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