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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 24-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 11:37 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، والتي أكسبته زخماً إيجابياً ساعدته على تحقيق مكاسب حذرة في بداية تداولاته اليومية، ولكن يظل الزوج متأثراً بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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