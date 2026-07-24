تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 24-07-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكن بالرغم من هذا الاداء القوى إلا أن السعر يظل تحت الضغط من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يهدد تلك المكاسب مالم يستعيد السعر مقاوماته المهمة القريبة.