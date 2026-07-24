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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 11:44 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 57.00$، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي نجح من خلالها في استعادة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب ولو بشكل حذر في الفترة القريبة المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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