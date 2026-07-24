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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 11:52 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يبدأ سعر النفط الخام (Crude Oil) بالتعافي خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الزخم الإيجابي المكتسب مع تماسك مستوى الدعم 88.00$، وبعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السعر، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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