تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-07-2026

يبدأ سعر النفط الخام (Crude Oil) بالتعافي خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الزخم الإيجابي المكتسب مع تماسك مستوى الدعم 88.00$، وبعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السعر، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار.