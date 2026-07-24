النفط يتراجع متأثرًا بالتطورات في الشرق الأوسط

تقلب الأسعار

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - سجلت أسعار النفط تراجعًا اليوم الجمعة بعدما ارتفعت خلال الأسبوع، إثر تعامل الأسواق المالية بحذر مع تراجع التوتر في البحر الأحمر.وتراجع سعر برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم سبتمبر بنسبة 4.85% إلى 95.88 دولارًا، بعدما خسر أكثر من 5% ووصل إلى 95.13 دولارًا.ويكون المستثمرون عادةً أكثر حذرًا قبل عطلة نهاية الأسبوع، عندما تُغلق البورصات.وفي حال الإعلان عن وقف لإطلاق النار في إيران، وإن كان جزئيًا، فقد تتراجع الأسعار بسرعة كما كانت الحال في يونيو، لكن "إذا تواصلت الاضطرابات، فقد ترتفع أسعار النفط أكثر مما كانت عليه في بداية النزاع".