تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-07-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما ارتفع في وقت مبكرة نتيجة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مستغلاً الزخم الإيجابي المكتسب عقب ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن سرعان ما ارتد السعر ليمحو تلك المكاسب المبكرة ويرتكز من جديد لدعومه القوية في محاولة جديدة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على هذا التعافي.