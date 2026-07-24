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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-07-2026

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  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-07-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 11:57 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما ارتفع في وقت مبكرة نتيجة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مستغلاً الزخم الإيجابي المكتسب عقب ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن سرعان ما ارتد السعر ليمحو تلك المكاسب المبكرة ويرتكز من جديد لدعومه القوية في محاولة جديدة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على هذا التعافي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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