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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-24 11:57 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما ارتفع في وقت مبكرة نتيجة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مستغلاً الزخم الإيجابي المكتسب عقب ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن سرعان ما ارتد السعر ليمحو تلك المكاسب المبكرة ويرتكز من جديد لدعومه القوية في محاولة جديدة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على هذا التعافي.