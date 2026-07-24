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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 24-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 12:00 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع قليلاً سعر نفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعد موجة هبوط عنيفة شهدها السعر بتداولاته المبكرة لهذا اليوم، أدت إلى وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، في إشارة توحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها يعزز من احتمالية تعافي السعر وعودة ارتفاعه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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