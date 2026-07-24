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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 24-07-2026

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  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 24-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 16:16 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما منحه زخماً إيجابياً ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة قوية تجاه المسار الإيجابي في الفترة القريبة المقبلة، ولكن يظل مستوى المقاومة الرئيسي 4,100$ عائقاً أمام تحقيق هذا التعافي الكامل خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة إلى فقدان سريع للزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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