تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-07-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما منحه زخماً إيجابياً ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة قوية تجاه المسار الإيجابي في الفترة القريبة المقبلة، ولكن يظل مستوى المقاومة الرئيسي 4,100$ عائقاً أمام تحقيق هذا التعافي الكامل خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة إلى فقدان سريع للزخم الإيجابي المحيط بالسعر.