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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-07-2026

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  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-24 16:16 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما منحه زخماً إيجابياً ساعده على تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة قوية تجاه المسار الإيجابي في الفترة القريبة المقبلة، ولكن يظل مستوى المقاومة الرئيسي 4,100$ عائقاً أمام تحقيق هذا التعافي الكامل خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة إلى فقدان سريع للزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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