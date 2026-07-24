شكرا لقرائتكم خبر عن سهم إنتل يقفز 12% بعد نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إنتل بنسبة 12% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الخميس، بعدما أعلنت الشركة نتائج فصلية فاقت توقعات الأسواق على صعيد الإيرادات والأرباح، قبل أن تقلص مكاسبها إلى نحو 4% في تداولات ما قبل افتتاح جلسة الجمعة، ليتداول السهم عند حوالي 100.23 دولار.

وسجلت الشركة ربحية معدلة للسهم بلغت 0.42 دولار خلال الربع الثاني، متجاوزة بشكل واضح متوسط توقعات المحللين البالغ 0.21 دولار للسهم.

كما بلغت الإيرادات 16.1 مليار دولار، متفوقة على توقعات السوق التي أشارت إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بخسارة قدرها 0.10 دولار للسهم وإيرادات بلغت 12.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

الذكاء الاصطناعي يقود النمو

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ليب-بو تان إن الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي يقود نمو أعمال الشركة، مضيفًا أن "الذكاء الاصطناعي يولد طلبًا غير مسبوق على قدرات الحوسبة"، مؤكدًا أن إنتل تتمتع بموقع قوي لتحقيق نمو مستدام في أعمال المعالجات المركزية، وتصميم الدوائر المتكاملة المخصصة، وخدمات تصنيع الرقائق للغير.

وسجل قطاع إنتل فاوندري، المسؤول عن تصنيع الرقائق، إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة 31% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 5.6 مليار دولار.

كما أعلنت الشركة انضمام فورتي نت إلى قائمة عملاء قطاع التصنيع، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في مستقبل هذا النشاط.

أقوى نمو للإيرادات منذ نحو 15 عامًا

حقق قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي نموًا في الإيرادات بنسبة 59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات الشركة ككل بنسبة 25%، وهو أسرع معدل نمو فصلي منذ نحو 15 عامًا.

وبالنسبة للربع الثالث، توقعت إنتل تحقيق ربحية قدرها 0.38 دولار للسهم، مع إيرادات تتراوح بين 15.8 مليار دولار و16.8 مليار دولار، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 0.27 دولار للسهم وإيرادات عند 15.1 مليار دولار.

وأعلنت الإدارة أيضًا خططًا لزيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل ملموس على المعدات والبنية التحتية والطاقة الإنتاجية، استعدادًا لتوسعات متوقعة حتى عام 2027.

تباين في تقييمات المحللين

ورغم النتائج القوية، لا يزال المحللون منقسمين بشأن السهم، إذ يبلغ متوسط التوصيات "الاحتفاظ"، مع سعر مستهدف يبلغ 102.77 دولارًا.

وتتوزع التوصيات بين:

15 توصية بالشراء.

29 توصية بالاحتفاظ.

3 توصيات بالبيع.

توصيتين بالشراء القوي.



ورفعت شركة ريموند جيمس توصيتها للسهم إلى "شراء معتدل" في أبريل، بينما منحت فريدوم كابيتال السهم تصنيف "شراء قوي".

في المقابل، رفعت روبرت دبليو بيرد السعر المستهدف من 50 دولارًا إلى 75 دولارًا مع الإبقاء على توصية الاحتفاظ، بينما خفضت كي جي آي سيكيوريتيز توصيتها من "أداء متفوق" إلى "محايد" مع سعر مستهدف عند 71 دولارًا.

تحركات المستثمرين

على صعيد المستثمرين المؤسساتيين، خفضت شركة ميزوهو ماركتس أميركاز ملكيتها في إنتل بنسبة 99% خلال الربع الأول، بعدما باعت 841,355 سهمًا من أصل 850 ألف سهم كانت تمتلكها، لتحتفظ بـ 8,645 سهمًا فقط، تبلغ قيمتها نحو 382 ألف دولار.

في المقابل، زادت مؤسسات استثمارية أخرى مراكزها في السهم، من بينها آي إيه جلوبال لإدارة الأصول، التي رفعت استثماراتها بنسبة 17% خلال الربع الرابع.

ومنذ بداية عام 2026، ارتفع سهم إنتل بنحو 172%، إلا أنه لا يزال يتداول بأقل بحوالي 29% من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله في 22 يونيو عند 140.94 دولارًا، فيما يتراوح نطاق تداوله خلال آخر 52 أسبوعًا بين 18.97 دولارًا و142.35 دولارًا.

ويتوقع محللو وول ستريت أن تحقق الشركة ربحية سنوية تبلغ 0.65 دولار للسهم خلال عام 2026.