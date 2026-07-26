انخفاض أرباح «بوابة الأطعمة» 11% إلى 3.5 مليون ريال بالنصف الأول من 2026

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - انخفض صافي أرباح شركة "بوابة الأطعمة التجارية" خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 11.27% ليبلغ 3.5 مليون ريال، مقارنة بـ3.95 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 7.34%، مقابل نمو الإيرادات بنسبة 4.18%، نتيجة زيادة تكاليف تشغيل الفروع القائمة، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية المرتبطة بافتتاح وتشغيل الفروع الجديدة.
كما كان لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية أثر إضافي محدود على صافي الربح.
وارتفعت إيرادات "بوابة الأطعمة" عن النصف الأول من 2026 بنسبة 4.18% لتبلغ 30.60 مليون ريال، مقارنةً بـ29.37 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى افتتاح مطعم مامان وفرع "كيمونو النرجس" خلال الفترة.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 7.34%، مقابل نمو الإيرادات بنسبة 4.18%، نتيجة زيادة تكاليف تشغيل الفروع القائمة، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية المرتبطة بافتتاح وتشغيل الفروع الجديدة.
كما كان لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية أثر إضافي محدود على صافي الربح.
وارتفعت إيرادات "بوابة الأطعمة" عن النصف الأول من 2026 بنسبة 4.18% لتبلغ 30.60 مليون ريال، مقارنةً بـ29.37 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى افتتاح مطعم مامان وفرع "كيمونو النرجس" خلال الفترة.