ارتفاع أرباح «سليمان الحبيب» 12% إلى 662 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية " للربع الثاني من العام 2026 بنسبة 12.12% ليصل إلى 662.66 مليون ريال، مقارنة بـ 591.02 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام 2025.
ووفقًا لبيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والنمو المستمر في أعداد المراجعين، والتحسن المتزايد في مستويات النشاط التشغيلي، مما ساهم في رفع كفاءة المجموعة في تغطية التكاليف الثابتة.
إلا أن أثر هذه التكاليف المرتبطة بالمستشفيات حديثة التشغيل ضمن شبكة توسعات المجموعة، قد حدّ جزئياً من هذا النمو، إذ لا تزال هذه المستشفيات في مرحلة التدرج التشغيلي، والتي تتزايد مساهمتها في الإيرادات تدريجياً مع تقدمها نحو الوصول لمستويات الاستخدام الأمثل لطاقتها التشغيلية.
وبناءً على ذلك، فقد شهدت الربحية تحسنًا خلال الربع الثاني، في حين لا تزال الهوامش تعكس المسار التدريجي نحو الاستخدام الأمثل للطاقة التشغيلية المضافة.
وأوضحت الشركة أنه على الرغم من ارتفاع الإيرادات الملحوظ بنسبة 13.76%، استمر نمو صافي الربح معتدلاً عند 1.56%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التكاليف التشغيلية الثابتة المرتبطة بالمستشفيات التي دخلت الخدمة حديثًا ضمن شبكة توسعات المجموعة.
ولا تزال هذه المستشفيات في مرحلة التدرج التشغيلي، مع استمرار ارتفاع مساهمتها في الإيرادات تدريجيًا للوصول الى مستويات الاستخدام الأمثل للطاقة التشغيلية المضافة.
ووفقًا لبيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والنمو المستمر في أعداد المراجعين، والتحسن المتزايد في مستويات النشاط التشغيلي، مما ساهم في رفع كفاءة المجموعة في تغطية التكاليف الثابتة.
إلا أن أثر هذه التكاليف المرتبطة بالمستشفيات حديثة التشغيل ضمن شبكة توسعات المجموعة، قد حدّ جزئياً من هذا النمو، إذ لا تزال هذه المستشفيات في مرحلة التدرج التشغيلي، والتي تتزايد مساهمتها في الإيرادات تدريجياً مع تقدمها نحو الوصول لمستويات الاستخدام الأمثل لطاقتها التشغيلية.
وبناءً على ذلك، فقد شهدت الربحية تحسنًا خلال الربع الثاني، في حين لا تزال الهوامش تعكس المسار التدريجي نحو الاستخدام الأمثل للطاقة التشغيلية المضافة.
أرباح النصف الأول 2026وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر) ارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 1.56% ليصل إلى 1.16 مليار ريال، مقارنةً بـ 1.14 مليار ريال في النصف المماثل من العام السابق.
وأوضحت الشركة أنه على الرغم من ارتفاع الإيرادات الملحوظ بنسبة 13.76%، استمر نمو صافي الربح معتدلاً عند 1.56%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التكاليف التشغيلية الثابتة المرتبطة بالمستشفيات التي دخلت الخدمة حديثًا ضمن شبكة توسعات المجموعة.
ولا تزال هذه المستشفيات في مرحلة التدرج التشغيلي، مع استمرار ارتفاع مساهمتها في الإيرادات تدريجيًا للوصول الى مستويات الاستخدام الأمثل للطاقة التشغيلية المضافة.