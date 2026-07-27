سعر اليورو مقابل الدولار يحقق ارتداداً محدوداً رغم بقاء الاتجاه السلبي – توقعات اليوم – 27-07-2026

مدد سعر سهم شركة نقي للمياه (2282) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم حالياً مهاجمة مستوى المقاومة 58.95 ريال، مستفيداً من الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 58.95 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 62.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد