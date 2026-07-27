الاقتصاد

سعر الذهب يتلقى دفعة إيجابية - توقعات اليوم – 27-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-26 00:43 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر سهم أكوا باور (2082) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 182.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 206.90 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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