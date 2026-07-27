سعر النفط الخام يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-07-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما ارتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستعيد زخمه الإيجابي ويهاجم مستوى المقاومة الرئيسي 4,100$، مستفيداً من استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير.

ورغم قوة التحركات الإيجابية فإن مؤشرات القوة النسبية دخلت مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما قد يحد من سرعة مواصلة الصعود أو يدفع إلى بعض التذبذب وجني الأرباح قبل محاولة اختراق تلك المقاومة واستهداف مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.