سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 27-07-2026

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، متأثراً بتماسك مستوى الدعم 1.3330، ما أكسبه زخماً إيجابياً يساعده في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، ونجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه صاعدة، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.