سعر النفط خام برنت يوقف خسائره عند دعم فني مهم – توقعات اليوم – 27-07-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستفيد بذلك من دعمه الإيجابي بتحركاته المستقبلة في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.