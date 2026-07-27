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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 27-07-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 27-07-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 27-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 02:45 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ولكن في المقابل من ذلك يسيطر الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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