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سعر الباوند مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 27-7-2026

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  • سعر الباوند مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 27-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 05:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر النحاس تأثره مؤخرا ببعض العوامل السلبية بدأ من الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.5100$ إضافة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي ليجبره ذلك على تأجيل المحاولات الصاعدة وتقديم تذبذب سلبي باستقراره حاليا قرب 6.2700$.

 

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يدفع به لإعادة اختبار الدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ والذي بكسره سيؤكد سيطرة الميل التصحيحي الهابط للتداولات القادمة لنتوقع تشكيل مستوى 5.9200$ للهدف التصحيحي الأول, بينما نجاحه باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 6.5900$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

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