سعر اليورو مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز-توقعات اليوم 27-7-2026

استمر سعر الزوج مؤخرا بتشكيله لتداولات جانبية لنلاحظ تذبذبه المستمر قرب مستوى 218.40 دون تسجيله لأي هدف إيجابي جديد نتيجة لتعارض ثباته مؤخرا دون الحاجز المستقر عند 218.65 أمام محاولة توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تحديدا بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80.

بشكل عام, سيبقى الترجيح الرئيسي صاعد بالاعتماد على ثبات الدعم الرئيسي الأول المستقر عند 216.55, ليدعونا ذلك لانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية لنتوقع انجذابه أولا نحو 219.40 ومن ثم ليضغط على الحاجز النفسي المستقر عند 220.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 217.85 و 219.40

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم