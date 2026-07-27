سليمان الحبيب (4013) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 27-07-2026

ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية (2130) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 17.95 ريال، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها مع بدء ظهور تقاطع إيجابي يزيد من احتمالية حدوث هذا السيناريو.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 17.95 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 20.10 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد