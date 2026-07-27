سعر سهم صناعة الورق (2300) يتقدم قليلاً في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 27-07-2026

قفز سعر سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية (6040) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر السهم بهذا الأداء قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية في آخر جلساته، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وما يعزز تلك المكاسب بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.45 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد