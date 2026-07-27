سعر سهم بنك دبي الإسلامي (DIB) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 27-07-2026

قفز سعر سهم يو سي آي سي (1323) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستفيد من الدعم الإيجابي نتيجة ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي وساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي جاءت مصحوبة بزيادة كبيرة وملحوظة في احجام التداول، في إشارة واضحة لدخول قوى شرائية جديدة قد تدفع السهم لتعزيز تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.80 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 29.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد