سعر سهم بنك المشرق (MASQ) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 27-07-2026

قفز سعر سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 210.10 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي نجح خلالها من تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما يزيد من احتمالات تمديد تلك المكاسب وبداية موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 210.10 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 228.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد