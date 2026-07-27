سعر سهم ديوا (DEWA) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 27-07-2026

انخفض سعر سهم بنك دبي الإسلامي (DIB) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسطي لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي الذي اجبره على تسجيل تلك الخسائر، بعدما حاول السهم بتحركاته السابقة تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7.75 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.06 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط