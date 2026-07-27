تحديث توقع سعر الذهب اليوم 27-07-2026

اضطر سعر المؤشر منذ تداولات يوم الجمعة لتشكيل تذبذب جانبي ضعيف لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 101.00 متأثرا بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

التذبذب الحالي لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد بالاعتماد على ثبات الدعم الرئيسي الممتد نحو 100.05 إضافة لاستقرار السعر المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة والذي يستقر دعهما حاليا عند مستوى 100.60, لذلك سنبقى على ترجيحنا الصاعد للتداولات القريبة لنتوقع تجاوز السعر مجددا لمستوى 102.20 ليزيد ذلك من فرص وصوله للمحطات الإيجابية المستقرة قرب 101.55 و101.85 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.75 و 101.55

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع