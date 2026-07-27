تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 27-07-2026

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما كسر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغوط البيعية ودفع السعر إلى تعميق خسائره، بالتزامن مع تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وهو ما عزز من سيطرة البائعين على تحركاته.

وتتزامن هذه الضغوط مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يفتح المجال أمام ارتدادات فنية محدودة، لكنها تظل غير كافية لتغيير الصورة السلبية ما لم ينجح السعر في استعادة التداول أعلى مستويات المقاومة الفنية القريبة.