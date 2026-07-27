سعر سهم أفيرم (AFRM) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 27-07-2026

انخفض سعر سهم إليجنت تكنولوجيز AGILENT TECHNOLOGIES, INC (A) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 141.00$، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 141.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 150.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد