ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.3% في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 10794 نقطة، وبتداولات بلغت، 205.9 مليون ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 205.9 مليون ريال، بقيمة سوقية قدرها 9.5 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، وبترو رابغ، وطباعة وتغليف، والشرقية للتنمية، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: أسمنت العربية، ودراية ريت، وجزيرة تكافل، والأهلي ريت 1، ودار المعدات، الأكثر انخفاضا.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 205.9 مليون ريال، بقيمة سوقية قدرها 9.5 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 146 شركةارتفعت أسهم 146 شركة في مستهل تعاملات اليوم، فيما انخفضت 84، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، وبترو رابغ، وطباعة وتغليف، والشرقية للتنمية، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: أسمنت العربية، ودراية ريت، وجزيرة تكافل، والأهلي ريت 1، ودار المعدات، الأكثر انخفاضا.