ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. التفاصيل هنا

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 27 يوليو 2026، ارتفاعا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الإثنين، 432.5 ريال، مقابل 428 ريالا، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الإثنين، 494.25 ريال، مقابل 489 ريالا، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 453 ريالا، مقابل 448.25 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الإثنين، 370.75 ريال، مقابل، 366.75 ريال، عند إغلاق أمس.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 15371.25 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3459.5 ريال.
اسماعيل الماحي
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