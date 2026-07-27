الأسهم العالمية ترتفع بدعم الهدنة بين واشنطن وطهران وتراجع النفط

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:06 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت الأسهم العالمية والعقود الآجلة الأمريكية في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد أنباء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في الأسهم الأوروربية، صعد مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.86%، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2%.

وفي آسيا، أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث وارتفع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 0.97%، وصعد مؤشر نيكاي 225 الياباني نسبة 0.5%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي القياسي بنسبة 1.39%، بينما ارتفع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 1.15%.

وفي وول ستريت، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع انخفاض أسعار النفط، وسط هدوء مؤقت في القتال بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما يترقب المتداولون أسبوعًا حافلًا بإعلانات أرباح الشركات الكبرى، واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعلان أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 408 نقاط، أي بنسبة 0.78%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.87%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.46%.