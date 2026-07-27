الاقتصاد

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة طفيفة في ختام تعاملات الإثنين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة طفيفة في ختام تعاملات الإثنين

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:06 مساءً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.02% عند 10769 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.4 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 211.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 136 شركة

انخفضت أسهم 136 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 120، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، ودي بي إس، ومرافق، وطباعة وتغليف، ومجموعة صافولا، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: أسمنت العربية، والحفر العربية، وتكافل الراجحي، ودراية ريت، وولاء، الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2% عند 21961 نقطة، وبتداولات بلغت، 9.4 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.2 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38 مليون ريال.
وانخفضت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 18، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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