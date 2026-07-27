ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة طفيفة في ختام تعاملات الإثنين

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:06 مساءً كتب شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.02% عند 10769 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.4 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 211.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، ودي بي إس، ومرافق، وطباعة وتغليف، ومجموعة صافولا، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: أسمنت العربية، والحفر العربية، وتكافل الراجحي، ودراية ريت، وولاء، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.2 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38 مليون ريال.
وانخفضت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 18، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 211.5 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.5 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 136 شركةانخفضت أسهم 136 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 120، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، ودي بي إس، ومرافق، وطباعة وتغليف، ومجموعة صافولا، الأكثر ارتفاعا.
ووفقا لموقع "تداول"، كانت أسهم شركات: أسمنت العربية، والحفر العربية، وتكافل الراجحي، ودراية ريت، وولاء، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2% عند 21961 نقطة، وبتداولات بلغت، 9.4 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.2 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 38 مليون ريال.
وانخفضت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 18، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.