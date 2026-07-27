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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 27-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 12:52 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم أفيرم AFFIRM HOLDINGS (AFRM) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليفقد دعماً مهماً ضاعف من الضغط السلبي حول السهم، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 74.90$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 64.90$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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