تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 27-07-2026

تراجع سعر عملة ريبل (XRPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي يتضاعف مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ويأتي هذا في ظل تأثر السعر بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وهو ما يزيد من احتمالية تسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.1135$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.0800$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط