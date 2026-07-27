ارتفاع الأسهم الأمريكية بفعل الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران

واصل سعر البيتكوين مكاسبه خلال تداولات اليوم الإثنين ليتجاوز مستوى المتوسط المتحرك البسيط لـ200 أسبوع بالقرب من 63,500 دولار، بعدما سجلت العملة الرقمية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل تحسن محدود في الطلب المؤسسي واستمرار تدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot Bitcoin ETFs) للأسبوع الثالث على التوالي.

كما ساهم توقف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة، ما وفر دعمًا إضافيًا لأكبر العملات المشفرة.

توقف الضربات يعزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر

أوقفت الولايات المتحدة، في وقت متأخر من يوم الجمعة، حملة القصف التي استمرت أسبوعين ضد إيران، الأمر الذي دفع طهران إلى تعليق هجماتها الانتقامية ضد حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط لليلة الثانية على التوالي.

وأفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز يوم الأحد بأن إيران ستوقف هجماتها طالما التزمت الولايات المتحدة بوقف عملياتها العسكرية.

وفي السياق ذاته، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن القوات الأمريكية لا تزال في حالة جاهزية، إلا أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في منح المسار التفاوضي فرصة جديدة.

وأضاف والتز: "إنه يمنح المفاوضات بعض المساحة وبعض الوقت"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأدى تراجع التوترات الجيوسياسية وتجدد الآمال بإحياء الجهود الدبلوماسية إلى تحسين معنويات المستثمرين، ما وفر دعمًا محدودًا للأصول ذات المخاطر المرتفعة، وفي مقدمتها بيتكوين.

تحسن تدريجي في الطلب المؤسسي

أظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبيتكوين سجلت تدفقات نقدية داخلة بقيمة 33.79 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، لتسجل بذلك ثالث أسبوع متتالٍ من التدفقات الإيجابية.

وتشير هذه البيانات إلى عودة تدريجية للمستثمرين المؤسساتيين إلى السوق، إلا أن حجم التدفقات لا يزال محدودًا مقارنة بالتدفقات الخارجة الكبيرة التي شهدتها السوق خلال الفترة من منتصف مايو وحتى أوائل يوليو.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه التدفقات وتعزيزها خلال الأسبوع الجاري قد يدعم تعافي بيتكوين ويمنحها فرصة لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.