الذهب يرتفع مع هدوء التوترات في الشرق الأوسط وترقب إعلان «الفيدرالي»

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع توقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، وتخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم، في حين ينتظر المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% تقريبًا إلى 4087.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:21 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 4089.90 دولار للأوقية.

وفي المعادن الثمينة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.7% ليصل إلى 59.16 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1612.04 دولار، وزاد البلاديوم 1.6% إلى 1263.73 دولار.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.3%، مما جعل المعادن المقومة بالدولار في أرخص سعرًا لحاملي العملات الأخرى. كما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال اليوم.

وينصب التركيز حاليًا على مجلس الاجتماع الاحتياطي المقرر 28 و29 يوليو، حيث يتوقع المشاركون في السوق على نطاق واسع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 76% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.