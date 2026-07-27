تباين سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 27 يوليو 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري انخفض سعر الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين، إلى: 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر استقر سعر الريال، اليوم الإثنين، في بنك مصر عند:، 13.62 جنيه للشراء، و13.68 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية ارتفع سعر الريال، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، إلى: 13.58 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس انخفض سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الإثنين، إلى: 13.51 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي تراجع سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الإثنين، إلى: 13.63 جنيه للشراء، و13.67 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي انخفض سعر الريال، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، إلى: 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال، اليوم الإثنين، في مصرف أبو ظبي الإسلامي،انخفاضا إلى: 13.66 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني استقر سعر الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الإثنين، عند: 13.52 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.