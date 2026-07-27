انخفاض أرباح «سدافكو» إلى 88.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 25% إلى 88.2 مليون ريال، مقابل 117.6 مليون يال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، انخفض صافي الربح بنسبة 25.0% مقارنةً بالعام السابق، وذلك نتيجةً لارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية.
وتضمنت الأسباب: الرسوم الإضافية نتيجة الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، إضافة إلى الاتجاه التضخمي العام،وارتفاع أسعار الوقود.
وبقي هامش الربح الإجمالي، باستثناء شركة "مليكوما" "، عند مستوىً جيد حيث بلغ 33.9%. أما عند تضمين نتائج شركة "مليكوما"، فقد بلغ هامش إجمالي الربح 31.8%.
وبلغت مصروفات البيع والتوزيع 15.1% من صافي المبيعات، مقارنةً بـ 15.8% في العام الماضي، نتيجةً للتركيز المستمر على رفع الكفاءة.
كما بلغت المصروفات العمومية والإدارية 4.5% من صافي المبيعات، مسجلةً ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالعام الماضي.
وانخفض عكس خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 2 مليون ريال.
وانخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 4 ملايين ريال، نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة، فيما احتسب مصروف الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي.
وتظل الربحية عند مستوى صحي بلغ 11.8%.
ويعود ارتفاع صافي الربح بنسبة 7.6% خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق إلى زيادة المبيعات، وتحسن مزيج المنتجات، وما نتج عن ذلك من تحسن في الربحية التشغيلية.
وانخفض صافي الربح خلال النصف الأول من العم الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 30.2%، ويُعزى ذلك إلى العوامل التالية:
• ارتفعت تكلفة المبيعات نتيجة العوامل التالية، مما أثر بشكل مباشر على هامش إجمالي الربح، الذي انخفض من 35.7% إلى 31.1%:
أ) ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية. ب) رسوم إضافية نتيجة الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري. ج) استمرار الضغوط التضخمية. د) ارتفاع أسعار الوقود.
• انخفضت الإيرادات التمويلية بمبلغ 7 ملايين ريال نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة.
• وعلى الرغم من ذلك، ظل هامش صافي الربح عند مستوى صحي بلغ 11.4%.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، انخفض صافي الربح بنسبة 25.0% مقارنةً بالعام السابق، وذلك نتيجةً لارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية.
وتضمنت الأسباب: الرسوم الإضافية نتيجة الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، إضافة إلى الاتجاه التضخمي العام،وارتفاع أسعار الوقود.
وبقي هامش الربح الإجمالي، باستثناء شركة "مليكوما" "، عند مستوىً جيد حيث بلغ 33.9%. أما عند تضمين نتائج شركة "مليكوما"، فقد بلغ هامش إجمالي الربح 31.8%.
وبلغت مصروفات البيع والتوزيع 15.1% من صافي المبيعات، مقارنةً بـ 15.8% في العام الماضي، نتيجةً للتركيز المستمر على رفع الكفاءة.
كما بلغت المصروفات العمومية والإدارية 4.5% من صافي المبيعات، مسجلةً ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالعام الماضي.
وانخفض عكس خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 2 مليون ريال.
وانخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 4 ملايين ريال، نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة، فيما احتسب مصروف الزكاة والضريبة على أساس الوعاء الزكوي.
وتظل الربحية عند مستوى صحي بلغ 11.8%.
ويعود ارتفاع صافي الربح بنسبة 7.6% خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق إلى زيادة المبيعات، وتحسن مزيج المنتجات، وما نتج عن ذلك من تحسن في الربحية التشغيلية.
وانخفض صافي الربح خلال النصف الأول من العم الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة 30.2%، ويُعزى ذلك إلى العوامل التالية:
• ارتفعت تكلفة المبيعات نتيجة العوامل التالية، مما أثر بشكل مباشر على هامش إجمالي الربح، الذي انخفض من 35.7% إلى 31.1%:
أ) ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية. ب) رسوم إضافية نتيجة الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري. ج) استمرار الضغوط التضخمية. د) ارتفاع أسعار الوقود.
• انخفضت الإيرادات التمويلية بمبلغ 7 ملايين ريال نتيجة انخفاض الاستثمارات في المرابحات قصيرة الأجل، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة.
• وعلى الرغم من ذلك، ظل هامش صافي الربح عند مستوى صحي بلغ 11.4%.