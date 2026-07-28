سعر الذهب يتراجع ولكنه يحتفظ بفرص استئناف الصعود - توقعات اليوم – 28-07-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع استمرار الضغط السلبي الناتج عن التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

ورغم بقاء الصورة الفنية سلبية بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد الزوج على التماسك أمام الضغوط البيعية، وقد يمهد لتحركات عرضية أو ارتداد فني محدود بهدف تصريف هذا التشبع البيعي، قبل أن تتحدد الوجهة التالية للسعر.