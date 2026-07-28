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سعر الذهب يتراجع ولكنه يحتفظ بفرص استئناف الصعود - توقعات اليوم – 28-07-2026

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  • سعر الذهب يتراجع ولكنه يحتفظ بفرص استئناف الصعود - توقعات اليوم – 28-07-2026 1/2
  • سعر الذهب يتراجع ولكنه يحتفظ بفرص استئناف الصعود - توقعات اليوم – 28-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-28 01:07 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع استمرار الضغط السلبي الناتج عن التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالتزامن مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

ورغم بقاء الصورة الفنية سلبية بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد الزوج على التماسك أمام الضغوط البيعية، وقد يمهد لتحركات عرضية أو ارتداد فني محدود بهدف تصريف هذا التشبع البيعي، قبل أن تتحدد الوجهة التالية للسعر.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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