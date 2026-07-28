سعر النفط الخام يستعد لكسر دعمه الحالي رغم إشارات ارتداد محدودة – توقعات اليوم – 28-07-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اصطدم بمستوى المقاومة الرئيسي 4,100$، في إطار حركة تصحيحية أتاحت للسعر تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، قبل أن يرتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي نجح في الحد من الضغوط البيعية.

ولا تزال النظرة الفنية تميل إلى الإيجابية مع استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير وتحرك السعر بمحاذاة خط ميل داعم، ما يعزز من فرص استعادة الزخم ومحاولة اختراق تلك المقاومة مجدداً خلال الفترة القريبة المقبلة، إذا حافظ الذهب على استقراره أعلى دعومه الحالية.