سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يبدأ بتصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 28-07-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على سلسلة انخفاضات متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة حادة على المدى القصير، مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويحد من فرص تعافي الزوج خلال الفترة القريبة المقبلة.

ورغم بقاء الصورة الفنية سلبية بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يدفع إلى بعض التحركات العرضية أو الارتدادات الفنية المحدودة بهدف تصريف هذا التشبع البيعي، قبل أن يستأنف الزوج مساره الهابط إذا استمرت الضغوط الفنية الحالية.