سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار وتؤكد قوته، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص استهداف مقاومات جديدة في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.