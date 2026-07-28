الارشيف / الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-28 01:32 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار وتؤكد قوته، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص استهداف مقاومات جديدة في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا