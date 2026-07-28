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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 28-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-28 01:32 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار وتؤكد قوته، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص استهداف مقاومات جديدة في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.