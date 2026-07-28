الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يحافظ على مكاسبه – توقعات اليوم – 28-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحافظ على مكاسبه – توقعات اليوم – 28-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحافظ على مكاسبه – توقعات اليوم – 28-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-28 02:34 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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